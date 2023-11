APA Milan, cambio ai vertici: Palomba si dimette, La Scala subentra

La Scala: "Momento complicato nelle relazioni tra i piccoli soci e il Milan"

La Scala ha dichiarato: “A nome dei soci ringrazio Auro per il grande contributo che ha fornito per la costruzione di APA Milan, e per la dedizione ed equilibrio che hanno contraddistinto la sua guida. C’è ancora molto da fare, in un momento complicato delle relazioni fra i piccoli soci e A.C. Milan. Questo consiglio e quello che verrà fra qualche mese proseguiranno nell’impegno per vedere riconosciuti i diritti che reclamiamo da tanti anni e che sono per ora negati”. LEGGI ANCHE: Stadio, il ritorno di Ibra e non solo: Milan, parla Furlani >>>