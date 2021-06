APA Milan: “Giocatori in scadenza, apprezziamo la linea dirigenziale”

L'Associazione Piccoli Azionisti del Milan ha manifestato il suo appoggio al club per come sta gestendo le situazioni dei giocatori 'precari'

Il Milan ha dato il benservito a Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, che tergiversava sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ingaggiando Mike Maignan dal Lille. Il club di Via Aldo Rossi, adesso, potrebbe fare lo stesso con Hakan Calhanoglu, ancora indeciso se rinnovare o meno.

Il Diavolo, con i giocatori in scadenza di contratto, sta tenendo una linea piuttosto decisa. Il Milan presenta la sua offerta, si spinge anche al massimo se il gioco vale la candela. Ma, una volta toccato il tetto massimo che si è prefissato, non scollina oltre. Preferendo chiudere la porta al giocatore in questione nel caso in cui le richieste del suo agente diventino troppo esose per le casse societarie.

Questa mattina l'Associazione dei Piccoli Azionisti (APA) del Milan ha emesso un comunicato stampa nel quale, di fatto, si schiera al fianco dei dirigenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, i diretti interessati tra scrivania e mercato per far quadrare conti, esigenze economiche e rafforzamento dell'organico per il tecnico Stefano Pioli.

"APA Milan ha seguito con attenzione l’evolversi dei rinnovi dei giocatori con i contratti in scadenza di A.C. Milan. APA Milan desidera manifestare pubblicamente il proprio appoggio e apprezzamento per la linea dura tenuta dalla dirigenza nei confronti di quei giocatori e dei loro procuratori che hanno pensato di poterla ricattare per ottenere ingaggi non in linea con una sana e sostenibile gestione di una società di calcio", recita la nota ufficiale.

"Il Milan è di chi lo ama, non di chi lo vuole sfruttare", la chiosa di APA Milan sul tema.