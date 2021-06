Calciomercato Roma – Mourinho prova il colpo Donnarumma: le ultime

José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, vorrebbe Gigio Donnarumma a difesa della porta della squadra capitolina. Riuscirà a convincerlo?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha rivelato un clamoroso retroscena di calciomercato. Sembra che José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, abbia telefonato a Gianluigi 'Gigio' Donnarumma per convincerlo ad approdare nella Capitale, sponda giallorossa.

La Roma, infatti, dopo l'addio di Antonio Mirante cederà lo spagnolo Pau López al miglior offerente e cerca un portiere titolare di livello. Secondo la 'rosea' Donnarumma, seppur lusingato per essere nei pensieri dello 'Special One', avrebbe ripetuto, quasi come un mantra, ciò aveva risposto anche a Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, in occasione dell'ultimo contatto per discutere di un eventuale rinnovo di contratto con i rossoneri.

Ovvero, 'faccio quello che mi dice Mino'. L'agente di Donnarumma, Mino Raiola, è infatti convinto di portare a breve il suo assistito in un top club che assicuri a Donnarumma un ingaggio di almeno 10 milioni di euro a stagione. Quello dell'ingaggio di Donnarumma, per la Roma, potrebbe anche essere il problema più aggirabile.

Sarebbe la lauta commissione per l'agente il problema più grande. Ad ogni modo, le idee di Donnarumma sono altre. Senza contare che Raiola, il quale comunque dalle parti di Trigoria vanta buoni uffici e tanti assistiti, vorrebbe girare alla Roma, per la porta, un altro suo cliente: Alphonse Areola, proprietà PSG, nell'ultima stagione in prestito al Fulham in Premier League.

Per la Roma, quindi, Donnarumma sembra destinato a restare una chimera. Restando in Serie A, invece, è più probabile che vada alla Juventus. Sempre ammesso che i bianconeri riescano a vendere il loro attuale titolare, l'ex giallorosso Wojciech Szczesny, in Inghilterra. Riscatto Tomori, la mossa del Milan: le ultime notizie >>>