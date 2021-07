APA Milan e Milanisti 1899 augurano una pronta guarigione a Ivan Gazidis

Ivan Gazidis è alle prese con un carcinoma alla gola: ecco il comunicato congiunto di APA Milan e Milanisti 1899 riguardo la salute dell'a.d.

Da pochi minuti il Milan ha comunicato che all'amministratore delegato, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Il dirigente ex Arsenal ha rassicurato tutto l'ambiente rossonero circa le sue condizioni dicendo di stare bene e che 'il tumore può essere guaribile'. Anche APA Milan, l'associazione dei piccoli azionisti, e Milanisti 1899 hanno voluto augurare una pronta guarigione a Gazidis attraverso un messaggio apparso su Twitter. "APA Milan e Milan 1899 si stringono si stringono attorno all'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, in questo momento delicato della sua vita personale. Nella certezza che tutto si risolverà per il meglio, gli augurano una pronta guarigione. Forza Ivan, Forza Milan!", queste le parole apparse sul social. Intanto Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue parole.