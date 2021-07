Milan, Brahim Diaz: “Suderò fino all’ultima goccia di sangue per il club”

Brahim Diaz è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero: il fantasista ex Real Madrid ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan Tv

Enrico Ianuario

Brahim Diaz, nuovo calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Milan Tv' una volta tornato ufficialmente a vestire la maglia rossonera. Ecco cosa ha detto l'ex Real Madrid, il quale ha parlato anche del nuovo numero che indosserà sulle spalle.

"Sono molto felice di essere nuovamente qui, in questo grande club come il Milan. Sono molto contento per tutto quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Ma ora inizia una nuova stagione in cui daremo il massimo: questi colori meritano che io dia il 100% ed è ciò che farò".

"L'Europeo Under 21 è stata una buona esperienza, mi sono trovato molto bene con i miei compagni, e abbiamo fatto un buonissimo torneo. Credo che meritassimo di più, ma sono rimasto comunque contento. E' stata un'esperienza in più, molto positiva, ma ora bisogna guardare avanti, verso il futuro: ci saranno ancora tante esperienze da vivere".

"Il primo gol con la Nazionale spagnola maggiore è uno dei momenti migliori della mia carriera, anche se ricordo molte esperienze positive, giorni indimenticabili e momenti unici. Le circostanze hanno permesso a molti giocatori di debuttare contro la Lituania, è stato bellissimo segnare al debutto: mi ha reso super contento, ma ho vissuto anche tanti bellissimi e indimenticabili momenti con il Milan lo scorso anno".

"Il 21 è un numero che mi piace molto, ma è altrettanto vero che mi è sempre piaciuto anche il 10: è un numero unico nella storia del Milan. So che è pesante e che richiede grandi responsabilità, per il valore che il Milan e per i suoi colori. Darò il massimo per i tifosi e sarò all'altezza di questo grande club: sento di poterlo e volerlo fare. Amo questo club, voglio dare il massimo e prenderò il numero 10: mi piace tantissimo e ha un'importanza unica nella storia rossonera. Questo mi dà motivazioni e sensazioni uniche, mostrerò il mio talento e suderò fino all'ultima goccia di sangue per questo grande club e lotterò per fare una grande stagione".

"Lo scorso anno sono stato benissimo qui, mi sono divertito molto e ho colto la grandezza di questo grande club. Quest'anno speriamo di poter fare molto meglio, anche se la scorsa è stata una stagione molto positiva: ora c'è un'altra stagione da affrontare e il Milan merita che questo gruppo sia all'altezza, credo che siamo tutti pronti a dare il massimo e conquistare grandi traguardi".

"L'unione del gruppo è tutto merito di mister Pioli, così come tutto ciò che abbiamo ottenuto: ha costruito un gruppo molto buono, con giocatori d'esperienza e giocatori giovani che vogliono crescere tutti insieme. Grazie a lui abbiamo imparato tanto, ci ha insegnato molte cose: lo scorso anno, sotto la sua guida, abbiamo avuto un cammino piuttosto stabile e speso una stagione molto positiva. Ora serve crescere ulteriormente, seguendo il mister, per fare un'altra grande e unica stagione".

"Con Ancelotti abbiamo parlato del Milan, ha il cuore rossonero e ama molto questo club. Mi ha detto di dare il massimo per questa squadra, una società così grande: era molto contento per il mio ritorno qui. Ho passato giornate molto belle con lui, abbiamo parlato molto di Milan e della grandezza di questo club".

"Non vedo l'ora che i tifosi tornino allo stadio: per me è stata un'esperienza unica vedere come lo scorso anno siano sempre stati al nostro fianco, sostenendoci. Sono stati fondamentali per noi, hanno fatto sì che dessimo ancora di più. Il Milan ha tifosi in tutto il mondo e sono incredibili: posso solo dire loro di continuare a essere al nostro fianco, daremo il meglio. E' un piacere e un onore avere il loro supporto".

"Mando un saluto a tutti i tifosi. Sono molto felice di essere qua, siete dei tifosi incredibilmente top. Grazie a tutti per il sostegno e per l'affetto che date a me e a tutta la squadra".