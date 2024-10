APA Milan diserta l’Assemblea: “Imbarazzo per l’inchiesta sulle curve”

(fonte: APA Milan) "L’Associazione dei Piccoli Azionisti di AC Milan S.p.A. non parteciperà ai lavori dell’Assemblea Sociale del 28 ottobre 2024. Ciò in forma di protesta per la chiusura - inopinata e soprattutto inaspettata - da parte dell’attuale Consiglio di Amministrazione delle trattative in corso - da anni! - finalizzate a raggiungere una soluzione bonaria per far acquisire a 220 soci sostenitori di APA la qualità di azionisti in proprio, giusta l’assegnazione ad essi, nel 2018, delle partecipazioni il cui trasferimento era stato espressamente concordato con il Consiglio di amministrazione di A.C. Milan S.p.A. allora in carica.