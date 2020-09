ANSA – Riapertura San Siro, il Milan sta valutando: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La riapertura degli stadi, per una piccola parte di tifosi, è più che una possibilità. Il club rossonero sta valutando la situazione in vista di Milan-Bologna di lunedì sera. La regione Lombardia avrebbe dato il via libera per l’ingresso di circa mille persone.

I colleghi dell’ANSA riferiscono che il Milan sta studiando la situazione. Il club, ricevute le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, vuole valutare questa possibilità come un primo atto di fiducia e di speranza per tutti gli appassionati, in attesa di poter tornare alla normalità e riaprire l’intero impianto.

L’obiettivo è riaccendere il calore fisico dei tifosi intorno alla squadra dopo mesi di lontananza e silenzio: ovviamente l’accesso sarebbe fortemente limitato, parliamo di circa mille persone, ma sarebbe una possibilità importante per gli eventuale fortunati. Per Milan-Bologna non saranno messi in vendita biglietti, dunque non è ancora chiaro chi e come deciderà sugli eventuali ingressi.

