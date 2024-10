Ancora e sempre più Sinner: il tifoso del Milan vince pure a Shanghai

Una finale tutta dal sapore di Milan, ma che per noi italiani è andata nel migliore dei modi, visto che Jannik Sinner ha trionfato ancora una volta. L'azzurro ha battuto Novak Djokovic ai Masters di Shanghai, conquistando l'ennesimo successo di questo anno. Si conferma sempre di più al primo posto della classifica ATP. Dopo la sfida Sinner e Djokovic si sono fatti i complimenti a vicenda. Una partita conclusasi in due set, con il punteggio di 7-6 6-3. Eppure, nonostante questo, Sinner non riesce a essere completamente sereno. Le voci fuori dal campo, le accuse di doping, lo turbano e gli hanno tolto il sorriso. Speriamo che questo sorriso, almeno in parte, glielo regali il Milan nelle prossime settimane. LEGGI ANCHE:Milan, Leao dominante in Nazionale: Fonseca prendi appunti