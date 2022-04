Ancelotti: “Juventus? Mi odiavano per aver giocato nel Milan”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid e ex tecnico del Milan, ha parlato della sua esperienza alla Juventus a TV Universo Valdano

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid e ex tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista a TV Universo Valdano. Ancelotti ha parlato della sua esperienza alla Juventus: "Mi odiavano per aver giocato nel Milan, a volte dovevo uscire con la polizia. Non abbiamo vinto titoli, siamo arrivati secondi due volte... Non è stata un grande esperienza. Calciopoli? Mi sembrava positivo che il calcio italiano venisse ripulito. Tutto era organizzato in modo fantastico lì. Non ho trascorso un bel periodo a causa del mio passato al Milan e alla Roma, ma ho imparato molto perché è un club di alto livello".