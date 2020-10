Amoruso: “Lotta Scudetto? Escludo il Milan: è Ibra-dipendente”

Nicola Amoruso sulla lotta scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’, Nicola Amoruso ha parlato delle pretendenti per lo scudetto, citando anche il Milan. Queste le sue parole: “Sarà una lotta a due tra Juventus e Inter, ma anche il Napoli mi sembra forte e proiettato a lottare per obiettivi importanti. Il Milan lo vedo Ibra dipendente, mentre gli azzurri sono più squadra”. Insomma, per l’ex attaccante della Juve e della Reggina, tra le altre, il Milan non si giocherà il campionato fino in fondo.

