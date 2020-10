Pellegatti: “Milan da scudetto? Ecco il mio pensiero” | News

Milan da scudetto? Parla Pellegatti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Pellegatti, giornalista tifoso rossonero, ha detto la sua su un Milan che può puntare allo scudetto. Questo il suo pensiero riportato dal sito ufficiale della Roma: “Voglio rispondere come Pioli: sulla carta ci sono tre, quattro squadre più attrezzate del Milan, ma in campo non vanno i pronostici. Vedremo come reagirà la squadra alle prime bufere. Ma il fatto che non perda da 21 partite, significa che è un gruppo convinto, è un gruppo forte. Lo dicono i numeri. Dopo l’Inter, la Roma sarà un altro gran bel test“.

