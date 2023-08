Ma dove si potrà vedere, in diretta tv e in streaming, l'amichevole Monza-Milan? La partita andrà in onda su 'Canale 5', emittente televisiva di 'Mediaset'. In streaming sarà possibile seguirla invece su 'Mediaset Infinity', 'sportmediaset.it' e 'TGcom24.it'. Ricordiamo, inoltre, che potrete seguire la partita anche con la diretta testuale di 'PianetaMilan.it'. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, le news più importanti del mattino >>>