Amichevole Milan-Panathinaikos, super Giroud: doppietta del francese

Carmelo Barillà

Grande prestazione di Olivier Giroud nel primo tempo dell'amichevole Milan-Panathinaikos. Doppietta di spessore per il francese, che si dimostra animale d'area di rigore. Dopo l'opaca uscita di Klagenfurt contro il Real Madrid (servito poco e male), una prestazione di qualità al 'Nereo Rocco' di Trieste. Movimenti da attaccante vero, non ce ne voglia Mario Mandzukic (arrivato al Milan in condizioni precarie e da un campionato poco competitivo). Giunto come alternativa ad Ibrahimovic, Giroud si sta dimostrando un titolare. Stefano Pioli sta provando diversi moduli in allenamento e in amichevole e potrebbe anche riuscire a far coesistere i suoi due centravanti.

Sebbene abbiano caratteristiche simili, Giroud è più mobile, capace di giocare di fino e di mettersi a servizio dei compagni. Ibra è più abile nel lavoro di sponda e nella finalizzazione pura. Non sarà impossibile veder schierati, nella prossima stagione, entrambi in alcune partite, dall'inizio o a gara in corso. Intanto Giroud mette in mostra le sue doti nel pre-campionato e si candida fortemente per una maglia da titolare a Genova, contro la Sampdoria, il 23 agosto prossimo, visto che Ibra sarà assente.

Contro il Panathinaikos, prima rete di pregevole fattura: lancio perfetto di Tomori, movimento di Giroud da rapace d'area di rigore e sinistro al volo di rara bellezza. A dimostrazione dei mezzi tecnici importanti a disposizione del francese. Nel secondo gol, invece, viene fuori il Pippo Inzaghi che è in Giroud. Smarcamento sul secondo palo, cross al bacio di Calabria e colpo di testa liftato per ingannare il portiere e prenderlo in controtempo. Due gol di classe: uno di piede ed uno di testa. Tanti movimenti utili e qualche colpo di troppo preso dagli avversari. Giroud si è già preso il Milan. I tifosi sperano che riesca a ripetersi anche quando gli impegni diventeranno ufficiali e quindi più pesanti. Ed il francese, dall'alto della sua esperienza, sa già come si fa. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: da Ziyech a Vlasic.