Amichevole Milan-Panathinaikos: il motivo dell’esclusione di Brahim Diaz

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Milan-Panathinaikos , ultima amichevole per i rossoneri. Escluso , almeno dal 1', Brahim Diaz . Lo spagnolo va in panchina. Il motivo? Un problema al ginocchio destro . Come raccontato dal nostro inviato Enrico Ianuario, Brahim Diaz indossa una vistosa fasciatura . Il calciatore, comunque, ha effettuato il riscaldamento insieme ai compagni.

Dovrebbe trattarsi soltanto di un piccolo problema, che ha portato Pioli a non rischiarlo, almeno dall'inizio. Staremo a vedere se entrerà a gara in corso oppure il tecnico del Milan preferirà risparmiarlo in vista dell'esordio in campionato, in programma lunedì 23 agosto contro la Sampdoria.