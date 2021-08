Amichevole Milan-Panathinaikos, designata la terna arbitrale: dirige Chiffi

Sarà Daniele Chiffi a dirigere l'amichevole Milan-Panathinaikos, in programma domani sera a Trieste: designata la terna arbitrale

Sarà Daniele Chiffi, della sezione di Padova, a dirigere l'amichevole Milan-Panathinaikos, in programma domani sera a Trieste. Designata la terna arbitrale per l'ultima gara pre-campionato dei rossoneri. A coadiuvare l'arbitro centrale saranno gli assistenti Sergio Ranghetti e Valerio Colarossi. Calcio d'inizio previsto per le 20,30 allo stadio 'Nereo Rocco'. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: novità su Yacine Adli, Florenzi e Grillitsch.