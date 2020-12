Amelia: “Un piacere far parte della storia del Milan. Un club incredibile”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Amelia, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha parlato della sua avventura in rossonero: “Mi ha fatto piacere fare parte della storia del Milan. E’ un club incredibile e detta di molti è il club più grande del mondo. Seedorf per esempio che ha giocato in club gloriosi dice così. Lo scudetto tagliato? Comprai una maglia dell’Inter quando arrivai al Milan tagliando lo scudetto che aveva appena vinto. Lo diedi a Galliani quando lo vincemmo ricucendolo sulla maglietta. Fu una grande soddisfazione”.

