Ambrosini: “Il Milan ha un’anima e consapevolezza della propria forza”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Ambrosini

MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati. Ambrosini si è soffermato sul grande momento che sta attraversando la squadra rossonera.

"Il Milan ha un'anima e una consapevolezza della propria forza che in questo momento gli permettono di stare davanti a tutti. Senza fare proclami è da un mesetto a questa parte che hanno capito che possono star lì fino alla fine. Paragone col Milan del 99? E' diverso, noi ci siamo rivelati a 7-8 giornate dalla fine, ma dal punto di vista del talento non eravamo quella squadra lì e abbiamo approfittato di errori di altre squadre, Lazio in primis. Questo Milan è un anno che è così. Il Milan negli anni ha cambiato tantissimo, ora pian piano si stanno facendo tentare dalla realtà, è un progetto che può raccogliere frutti a lungo termine, ma anche quest'anno e l'acquisto di Mandzukic lo dimostra".