Ambrosini: “Ibrahimovic? Il ritorno in Nazionale gli ha ridato entusiasmo”

Massimo Ambrosini, durante Milan-Sampdoria, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo ritorno in nazionale

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha commentato Milan-Sampdoria su Sky Sport. La partita è terminata sul risultato di 1 a 1 con le reti di Fabio Quagliarella e Jens Petter Hauge. Ambrosini ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, ritornato in Nazionale dopo tanti anni: "Momento psicologico ottimo, il ritorno in Nazionale gli ha ridato entusiasmo, con la voglia di un ragazzino". Intanto Juric ammette l'interesse per un suo giocatore.