Ambrosini, diagnosticato il diabete di tipo 1 al figlio: il suo appello sui social

Attraverso il proprio profilo Instagram, Massimo Ambrosini ha pubblicato un video messaggio di sensibilizzazione. Al figlio dell'ex capitano del Milan, come purtroppo ammesso da lui stesso, è stato diagnosticato il diabete di tipo 1. Per incentivare la ricerca, Ambrosini correrà la maratona di Milano il 2 aprile insieme ad altri tre ex compagni di squadra dei quali, al momento, non si sanno ancora i nomi. Ecco, di seguito, il suo video messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.