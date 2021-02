Amadeus: “Ibrahimovic contro Lukaku? Zlatan non è razzista” | News

Amadeus parla dello scontro Ibrahimovic-Lukaku

Il presentatore Amadeus ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Amadeus si è ovviamente soffermato sulla presenza di Ibrahimovic, attaccante del Milan, al Festival di Sanremo. Il conduttore ha parlato dello scontro avvenuto nel derby di Coppa Italia tra lo svedese e Romelu Lukaku.

“Ibra non è razzista. Solo chi non ha giocato a calcio non può capire l’adrenalina che scorre in certi momenti… sono due campioni fantastici”

