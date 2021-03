Altintop: “Calhanoglu dovrebbe giocare in Champions. Al Milan o altrove”

Milan, Altintop su Calhanoglu

Hamit Altintop, ex calciatore turco ex Bayern Monaco e Real Madrid tra le altre, ha parlato del connazionale Hakan Calhanoglu. Il numero 10 del Milan, a suo avviso, merita di giocare la Champions League. Che sia al Milan o da qualche altra parte. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Calciomercato.com’:

Parlando dei calciatori turchi nella nostra Serie A, cosa ci puoi dire della stagione di Hakan Calhanoglu con il Milan? Sta incontrando alcune difficoltà a rinnovare il suo contratto con il club rossonero che scade a fine anno, ha qualche suggerimento da dargli?

“Hakan è cresciuto molto ed è sicuramente uno dei motivi per cui anche il Milan sta facendo dei risultati così importanti perché ne è una parte fondamentale. Io dico che uno come lui dovrebbe giocare in Champions League ogni anno. Che sia al Milan o da qualunque altra parte“. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è ai dettagli: le ultime