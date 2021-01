Almeyda e il derby di Champions del 2003: “Eravamo superiori al Milan”

Almeyda e il derby di Champions contro il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matias Almeyda, ex centrocampista dell'Inter, ha ricordato il rimpianto del derby di Champions perso nel 2003 contro il Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di 'FcInternews': "Quell'Inter era in una fase di cambiamento. Tanto per dire Ronaldo il Fenomeno andò al Real Madrid. Ma noi arrivammo sino alla semifinale di Champions League, in cui fummo eliminati dal Milan solo per la regola dei gol in trasferta. Il Milan passò semplicemente perché il sorteggio lo aveva decretato come squadra di casa nella partita di andata. Fosse stato il contrario, saremmo passati noi. E la storia sarebbe potuta essere differente. Noi a giocarci la finale e i rossoneri eliminati. Volevamo vincere la Coppa dalle Grandi Orecchie. E ce lo saremmo meritati. In campo nel doppio confronto eravamo stati sicuramente superiori ai nostri avversari e avremmo meritato il passaggio del turno. Un vero peccato…".