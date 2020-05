Allenatore Milan – Rangnick, strizza l’occhio ai rossoneri: due le possibilità

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza le dichiarazioni che Ralf Rangnick ha rilasciato nelle ore scorse alla Bild: “Se posso escludere che sarò al Milan? Cosa si può escludere nel calcio? Non posso escluderlo completamente. Al momento però il Club e l’intera lega hanno altri problemi. Il Milan mi ha chiesto disponibilità così ho avvisato la ‘Red Bull‘ e ci sono stati colloqui con il mio agente. Poi è arrivato il coronavirus e sono sorte questioni più importanti”.

Come sottolineato dalla rosea, ogni volta che Rangnick affronta il tema della panchina rossonera (è successo già tre volte nel giro dell’ultimo mese) aggiunge una ammissione, una mezza verità che assomiglia tanto a una tessera del puzzle che si incastra. Due a questo punto le possibilità: o queste dichiarazioni sono di circostanza, in attesa di sapere se verrà terminata la stagione e cosa farà il Milan, oppure Rangnick vuole mettere pressione a Ivan Gazidis per chiudere. Intanto Galliani svela due retroscena importanti, continua a leggere >>>