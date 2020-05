Allenatore Milan – Rangnick pensa a Tassotti e Massaro

MILAN NEWS – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, Ralf Rangnick è sempre più concentrato sulla sua nuova avventura al Milan. Il tecnico è consapevole di aver bisogno di tempo per conoscere la Serie A, e dunque starebbe pensando di affidarsi a un’anima italiana.

Fatti fuori Abbiati, Leonardo, Boban e molto probabilmente Maldini, Rangnick pensa a Mauro Tassotti, anche se difficilmente lascerà l’Ucraina in cui è vice di Shevchenko. Attenzione anche a Daniele Massaro, che potrebbe diventare una sorta di vice-Rangnick (non in panchina, ovviamente), visto che conosce ogni angolo del pianeta Milan. Da valutare infine anche la situazione di Massara e Bonera: il primo, nonostante il pressing della Roma, potrebbe rimanere, così come il secondo, che potrebbe salire di ruolo. INTANTO IBRAHIMOVIC PENSA A UNA CARRIERA DA DIRIGENTE, CONTINUA A LEGGERE >>>

