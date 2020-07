Allenatore Milan – Pioli ha svolto un ottimo lavoro: i suoi meriti

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, esalta il lavoro di Stefano Pioli. In questa stagione al Milan è successo di tutto: il siluramento di Boban, quello probabile di Maldini, le voci su Ralf Rangnick, eppure il tecnico ha lavorato bene.

Uno dei meriti di Pioli, oltre quello ad aver fatto esplodere Theo Hernandez, è di aver rigenerato diversi talenti finiti a margini con Giampaolo come Rebic e Castillejo, cardini del nuovo 4-2-3-1 o anche di aver fatto fare il salto di qualità a giocatori come Romagnoli, Calhanoglu e Bennacer. Certo, ci sono stati dei momenti difficili (come il 5-0 subito dall’Atalanta), ma il Milan, che Pioli prese al quattordicesimo posto, oggi è settimo a 2 punti da Napoli e Roma. Insomma, l’allenatore probabilmente meriterebbe una nuova chance. INTANTO NOVITA’ SUL FUTURO DI PAOLO MALDINI, CONTINUA A LEGGERE >>>