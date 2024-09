Allenatore Milan, torna Pioli al posto di Fonseca? La clamorosa rivelazione

Paulo Fonseca, all'inizio di questa stagione, ha preso il posto di Stefano Pioli come allenatore del Milan. Il rapporto con il tecnico emiliano era ormai praticamente logoro e si è deciso di puntare tutto sul lusitano. In queste prime tre uscite in Serie A, però, il Diavolo ha deluso. Solamente due i punti raccolti dai rossoneri in campionato, frutto dei pareggi con Torino e Lazio, entrambi in rimonta. In mezzo la sconfitta inaspettata contro il Parma, che ha cominciato ad instillare i primi dubbi tra i tifosi e non solo.