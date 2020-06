Allenatore Milan – Pioli ci prova: obiettivo Europa con l’ombra Rangnick

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Gazidis, nell’incontro avuto con la squadra a Milanello, è stato molto chiaro. Tutto il Milan è sotto esame e il fatto che si stia per giocare una partita fondamentale come la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus conta fino a un certo punto. I conti si faranno alla fine, e dunque la squadra dovrà dare il massimo in queste 12 (o 13 in caso di finale) partite rimanenti per cercare di ottenere un posto in Europa.

Quale sarà invece il futuro di Pioli? L’amministratore delegato ha ribadito che il tecnico può ancora giocarsi le sue carte di rimanere al Milan. Il tecnico farà di tutto per tenersi stretta la panchina rossonera. Certo, le voci su Ralf Rangnick sono impossibili da ignorare, ma Pioli pensa a resistere con l’obiettivo di raggiungere un posto in Europa League. Il primo passo è quello di cercare l’impresa contro la Juventus, considerando l’1-1 dell’andata a San Siro e soprattutto considerando le assenze per squalifica di tre giocatori molto importanti come Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo.

Destino strano quello di Pioli, che si trova in discussione praticamente da quando è arrivato. Quando è stato presentato, ad esempio, si sussurrava che fosse la seconda scelta dopo il no di Luciano Spalletti, e così si è andati avanti per settimane e settimane. Successivamente sono iniziate le voci su Ralf Rangnick e l’intervista di Boban alla Gazzetta dello Sport (che ha portato al licenziamento del croato) è stata la conferma definitiva.

Pioli ha capito fin da subito di trovarsi in una situazione molto complicata, con alcune difficoltà che sembrano non finire mai. Il risultato di tutte queste polemiche è che il tecnico ha creato un ottimo rapporto con la squadra, e questo può essere un aspetto molto importante per concludere la stagione nel migliore dei modi. Le possibilità di conferma sono poche, ma Pioli è consapevole di avere la maggior parte dei giocatori dalla sua parte. E questo non è poco.