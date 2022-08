Allenamento Milan, assente Yacine Adli: ecco il motivo / News

Yacine Adli, centrocampista classe 2000 del Milan, non si allenato quest'oggi a Milanello. Nessun infortunio per il francese: il motivo

Prosegue la marcia d'avvicinamento del Milan in vista della partita contro il Bologna, valida per la 3^ giornata di Serie A. Dopo il pareggio contro l'Atalanta, i rossoneri vogliono ritornare subito alla vittoria per non perdere troppo di vista la vetta della classifica. Squadra quasi al completo in quel di Milanello, ad eccezione degli infortunati Rade Krunic e Zlatan Ibrahimovic. All'appello, però, mancava anche Yacine Adli.