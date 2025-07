Allegri ritorna al Milan e scala la top 10 degli stipendi in Serie A: la classifica

La "rivoluzione" in casa Milan ha un volto e un costo ben precisi: la posizione di Allegri nella classifica degli allenatori più stipendiati

La "rivoluzione" in casa Milan ha un volto e un costo ben precisi. Dopo una stagione "fallimentare", il nuovo corso rossonero riparte da Massimiliano Allegri, fortemente voluto da Igli Tare. Per convincere il tecnico livornese a tornare sulla panchina del Diavolo dopo ben undici anni, il Milan ha messo sul piatto un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo proietta subito ai vertici della classifica degli allenatori più pagati in Serie A.