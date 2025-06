Allegri professore per un giorno. Due ore di lezione a Coverciano: ecco perché

Massimiliano Allegri è diventato professore per un giorno. Già, il nuovo allenatore del Milan ha presenziato una lezione quest'oggi a Coverciano , nel corso "Master" Uefa Pro organizzato dalla Figc e che consentirà agli allenatori partecipanti di ottenere la massima licenza per poter allenare in Italia , Europa e non solo.

I suoi "studenti", però, sono volti ben conosciuti. All'ascolto del tecnico livornese c'erano Cesc Fabregas, allenatore del Como, Fabio Pisacane, del Cagliari, e Guido Pagliuca, neo-allenatore dell'Empoli. Ma non solo, poiché oltre ai citati vi erano anche altri ex calciatori come Marek Hamsik e altri tecnici come il suo storico collaboratore, Marco Landucci. Due ore di lezione e un incipit tipico di Massimiliano Allegri: "Non sono venuto a insegnare qualcosa, ma a raccontarvi le mie esperienze professionali. Bisogna essere bravi a far esprimere i giocatori al meglio delle loro possibilità".