“Allegri-Milan, tutto fatto!”: la rivelazione su un membro del suo staff

Massimiliano Allegri si appresta a tornare al Milan come allenatore al posto di Sérgio Conceição: contratto triennale per il livornese

"Tutto fatto tra Allegri e il Milan. L’ex Juventus firmerà un contratto triennale per tornare in rossonero, dove ha già allenato tra il 2010 e il 2014 - si può leggere sull'account 'Instagram' ufficiale di 'CdS' -. Allegri aveva un pre-accordo con il Napoli in caso di addio di Antonio Conte, ma il Milan è riuscito in due giorni a convincerlo a tornare".