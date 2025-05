Allegri e il Milan: un amore (mai finito?) sotto la lente d’ingrandimento

Massimiliano Allegri e il Milan: una storia che potrebbe tornare a funzionare. Secondo quanto riferito da 'Repubblica', l'ex allenatore rossonero sarebbe tutt'altro che disinteressato alle vicende che colpiscono il club di via Aldo Rossi, anzi. Sembra che Allegri, in questa stagione, abbia seguito molto attentamente il percorso dei rossoneri, non perdendosi neanche una singola partita.