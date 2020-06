Alex Zanardi, grave incidente in handbike: ecco le sue condizioni

ULTIME NEWS – Il mondo dello sport con il fiato sospeso per le condizioni di Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula Uno è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente stradale nel corso della staffetta di Obiettivo Tricolore, manifestazione che vede come partecipanti anche atleti in handbike, sua specialità. La statale 146 nel comune di Pienza è il luogo dell’incidente tra Zanardi e un mezzo pesante, impatto che ha costretto l’elisoccorso ad intervenire. Le sue condizioni sarebbero molto gravi; si attendono aggiornamenti si spera positivi in tempi brevi.

