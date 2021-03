In arrivo la convocazione in Nazionale per Ibrahimovic

Era nell’aria il profumo di un ritorno in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic. Questa voce ha trovato conferma grazie ad un tweet dell’inviato di Sky Sport Alessandro Alciato. “Dalla Nazionale svedese è arrivata la pre-convocazione per Ibrahimovic”, queste le parole che si possono leggere sul profilo social del giornalista.

