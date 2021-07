Ajax, tragedia per Gesser: 16enne morto in un incidente

Muore a 16 anni in un tragico incidente Gesser, talento dell’Ajax. Tragedia in Olanda. Ecco tutti i dettagli sulla pessima notizia.

Una notizia terribile per l’Ajax e tutto il mondo del calcio, ma non solo. Arriva dall’Olanda, dove Noah Gesser, talento del settore giovanile dei Lancieri, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Aveva solo 16 anni. A dare la notizia è stato proprio un portavoce del club olandese, ai microfoni dell’agenzia ANP.