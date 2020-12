AIC, novità importante per Donnarumma | Milan News

Ultime Notizie Milan News: novità per Donnarumma

MILAN NEWS – Novità importante per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, infatti, è entrato ufficialmente a far parte del consiglio direttivo dell’AIC, cioè l’Associazione Italiana calciatori.

Qualche giorno fa Umberto Calcagno, nominato come nuovo presidente dell’AIC, ha scelto il consiglio direttivo che rimarrà in carica fino al 2004. Come detto, c’è anche Gianluigi Donnarumma, che ormai può essere considerato un calciatore maturo a 360 gradi, sia dentro e sia fuori dal campo. Nel consiglio presenti anche Leonardo Bonucci e Francesco Acerbi, ex difensori del Milan. Presente anche Sara Gama, capitano della Juventus femminile. Calciomercato Milan: occasione low cost dalla Juventus. VAI ALLA NOTIZIA>>>