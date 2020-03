Agnelli, fra il progetto Super Champions e le scuse all’Atalanta

NEWS JUVENTUS – Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, di tanto in tanto parla del grande progetto della Super Champions, competizione che lui stesso vorrebbe andasse a sostituire l’attuale Champions League.

Nella giornata di ieri, Agnelli, nel corso del suo intervento all’FT Business of Football Summit a Londra, ha dichiarato: “Ho grande rispetto per quanto sta facendo l’Atalanta, che senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea. È giusto?” Concludendo il discorso con questa domanda, pur non volendo, il Presidente della Juventus, ha scatenato le polemiche fra il club bianconero e gli orobici.

Agnelli aggiunge anche: “Penso alla Roma, che negli ultimi anni ha contribuito a mantenere il ranking dell’Italia e si trova fuori dopo una brutta stagione, con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Vanno protetti investimenti e costi”.

L’idea della Super Champions, con alcuni posti ‘bloccati’ per i club più prestigiosi, non piace alle società più piccole, e in generale, anche a gran parte del movimento calcistico europeo. Il polverone venuto fuori al seguito di queste parole, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, pare sia rientrato nel pomeriggio di ieri, quando, lo stesso Andrea Agnelli, ha chiamato di persona Antonio Percassi (Presidente dell’Atalanta) per tentare di ricucire lo strappo. Agnelli ha chiarito di non voler attaccate i nerazzurri di Bergamo, ma soltanto di “alzare la voce” per rivedere il meccanismo di accesso alle coppe europee.

Da un Presidente a un altro. I cambiamenti societari del Milan portano a una rivoluzione della dirigenza. Per sapere se in questo ribaltone, sarà coinvolto anche Paolo Scaroni, continua a leggere >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android