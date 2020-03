Milan, la rivoluzione societaria non riguarda Scaroni: resterà Presidente

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato dai colleghi di Telelombardia, la rivoluzione societaria che sta coinvolgendo il Milan in questi giorni, non riguarderà Paolo Scaroni.

Scaroni infatti, resterà comunque il Presidente del club anche per i prossimi anni. Figura garante e simbolica la sua, che fa da collante fra la nuova dirigenza – che probabilmente sarà formata da soli stranieri – e tutto ciò che ruota intorno alla società Milan.

Per quel che riguarda Paolo Maldini la situazione è ancora in bilico. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>

