Agguato in autostrada: tifosi del Bari contro pullman di leccesi

NEWS SERIE A – Un vergognoso agguato in autostrada da parte di alcuni tifosi del Bari, contro il Lecce. Una rivalità che, ancora una volta, sfocia nella violenza. È successo nella tarda mattinata di oggi, poco dopo mezzogiorno sull’autostrada Canosa (Napoli), all’altezza del casello di Cerignola. In base a una prima ricostruzione – riportano i colleghi di Gazzetta.it – circa 150 tifosi del Bari diretti a Castellamare di Stabia per la sfida contro la Cavese, hanno bloccato e accerchiato due mini-van sui quali viaggiavano in tutto una ventina di tifosi salentini, diretti invece all’Olimpico per Roma-Lecce.

Subito dopo è scattata l’aggressione dei supporter baresi, con mazze di legno e spranghe. Un van dei tifosi leccesi è stato incendiato, l’altro è stato gravemente danneggiato e si registrano anche dei feriti. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

L’episodio è stato subito stigmatizzato dal Bari calcio tramite comunicato ufficiale sul proprio sito: “SSC Bari intende esprimere la più ferma condanna per quanto accaduto quest’oggi sul tratto autostradale che collega la Puglia alla Campania. Ogni forma di violenza è da condannare nel modo più assoluto; sono episodi che non hanno nulla a che vedere con i valori che la Società biancorossa e la città di Bari hanno da sempre promosso e sostenuto. Questi episodi sono da condannare in maniera netta e categorica. Coloro i quali si sono resi protagonisti di azioni così vili e violente, niente hanno a che fare con la civiltà e la sportività della maggior parte della tifoseria barese. In attesa che le autorità competenti facciano piena luce su quanto effettivamente accaduto, la Società esprime tutta la propria solidarietà all’US Lecce e ai suoi tifosi, unitamente agli auguri di una pronta e completa guarigione agli eventuali feriti”.

