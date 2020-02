Fiorentina-Milan sui social, frase shock: “Cutrone come Astori” (FOTO)

NEWS MILAN – Non vogliamo nemmeno definirli “tifosi” quelli che dopo Fiorentina-Milan hanno scritto frasi vergognose contro Patrick Cutrone. L’attaccante viola nelle stories del proprio profilo Instagram ha pubblicato due foto con degli insulti. Il primo in cui gli viene augurato il “Coronavirus“, nel secondo addirittura la morte “come Astori”.

Frasi shock, agghiaccianti, contro l’ex attaccante rossonero. Ieri in molti non hanno digerito il suo atteggiamento in campo dopo il rigore concesso da Calvarese per il contatto con Romagnoli. Cutrone ha esultato verso la curva e poi ha sperato che Pulgar gli lasciasse battere il calcio di rigore. Una situazione non digerita dai tifosi rossoneri, ma da qui a insultarlo personalmente via social con frasi di questo genere, ne passa. Ancora una volta, i “leoni da tastiera” che si aggirano sui social, hanno superato il limite. Il limite della vergogna, purtroppo.

Relativamente invece ai tanti episodi controversi in Fiorentina-Milan, oggi Alessandro Bonan a Sky Sport non le ha mandate a dire all’arbitro Calvarese: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android