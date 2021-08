Agente Lukaku: “Non tolleriamo le minacce che abbiamo ricevuto” | News

Ecco lo sfogo di Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, dopo tutto quello che è successo riguardo il passaggio al Chelsea del belga

Intervenuto su Instagram, Federico Pastorello ha espresso il suo pensiero riguardo tutto quello che è successo intorno al trasferimento di Lukaku al Chelsea. Queste le parole dell'agente dell'ex attaccante dell'Inter. "Ciò che non possiamo assolutamente tollerare sono le falsità, le insinuazioni, le offese e le minacce che abbiamo ricevuto (anche nei confronti della mia famiglia e delle mie figlie, per esempio) che hanno ampiamente superato il limite della civiltà, della decenza e della sopportazione". Di seguito, il messaggio completo di Pastorello.