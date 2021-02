Ag. Pavkov: “Gol storico contro il Milan. La Stella Rossa vuole l’impresa”

L’agente di Pavkov sul gol e non solo

Sergo Micovic, agente dell'autore del gol del definitivo 2-2 Milan Pavkov, ha parlato del suo assistito e della voglia di impresa della Stella Rossa contro il Milan a San Siro. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'minutidirecupero.it': "Ha segnato un gol storico, oltre che molto pesante. Un gol arrivato nel momento migliore possibile, contro una grande squadra. Sono gol che ogni attaccante sogna di segnare. Adesso il discorso è ancora aperto, vediamo come andrà al ritorno. Se l'ho sentito dopo la gara? Solo un breve messaggio per congratularmi con lui, non parliamo molto di queste cose solitamente. Mi ha risposto che è molto felice e che adesso è entusiasta in vista del ritorno, come tutta la Stella Rossa spera di fare l'impresa a San Siro".