Ag. Paqueta: “E’ felice al Lione. Sull’esperienza al Milan…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole dell’agente di Paqueta

MILAN NEWS – Eduardo Uram, procuratore di Lucas Paqueta, ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb.com. L’agente si è soffermato ovviamente sul suo assistito e sulla esperienza al Milan: “Lione? Lucas è felice, sta molto bene. Siamo contenti, ha fiducia in se stesso e per questo sta rendendo al meglio”.

Sull’esperienza al Milan: “Perchè non ha avuto fortuna? Succede. Nel calcio e nella vita. Sono momenti che capitano. Oggi Lucas è felice. Ma il Milan è un grande club, con gente seria e professionale. Non è successo niente di strano, sono situazioni normali del calcio, della vita di tutti i giorni. Pensiamo al presente”.

Sul suo futuro: "Futuro in Italia? Non è il momento di parlare del futuro. Il futuro è la prossima partita. Ma a Lucas è piaciuta molto l'Italia. Vedremo".