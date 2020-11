L’addio di Inzaghi a Maradona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi ha dato il suo addio a Diego Armando Maradona sui social. “Rimarrai immortale per tutti quelli che amano il calcio. Grazie di tutto Diego, Riposa in Pace”, le toccanti parole dell’ex allenatore dei rossoneri. Anche il club di via Aldo Rossi ha voluto salutare il campione argentino per l’ultima volta: ecco il post pubblicato sui social>>