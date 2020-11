Addio Maradona: foto commemorativa del PSG: Icardi nel caos | News

Addio Maradona: caso Icardi per un sorriso “fuori luogo”

ULTIME NOTIZIE – Foto commemorativa nei giorni scorsi da parte del PSG per ricordare Diego Armando Maradona, scomparso in settimana a causa di un arresto cardiaco. L’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, è finito nel caos poiché avrebbe sorriso durante lo scatto. Un gesto che non è andato giù a molti fan dell’ex Pibe de oro. I più maligni collegherebbero le due cose al fatto che Mauro Icardi e Maradona non andassero troppo d’accordo. L’ex numero 10 di Napoli e Argentina, infatti, non ha mai perdonato all’attaccante del PSG il fatto di aver soffiato la moglie ad un suo amico (Maxi Lopez ndr). Per questo motivo lo ha sempre ritenuto un “traditore”, come dichiarato all’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo 4 anni fa.

