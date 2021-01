Adani: “Telefonata di Maldini a Sergio Ramos? Lo spagnolo tremerebbe”

Adani: l’elogio a Maldini con un esempio lampante

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La 'Bobo Tv' è ormai diventata parte integrante dell'intrattenimento sportivo italiano. Nata come scherzo nel corso del lockdown, Christian Vieri e gli amici Antonio Cassano, Nicola Ventola e Daniele Adani continuano a dare spettacolo. Attraverso la piattaforma 'Twitch', il commentatore di 'Sky Sport' Adani ha elogiato apertamente la figura di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan. E allo ha fatto con un esempio che dice tutto della sua persona. Ecco le dichiarazioni: "Maldini se va al Real Madrid può anche evitare di chiedere permesso perché gli aprono la porta quando è ancora in strada. Se Maldini va e dice di dargli il numero di Sergio Ramos, Ramos trema perché dall'altra parte della cornetta c'è Maldini. Allora Maldini se deve trattare Kalulu, Hernandez o Tomori, dirà la sua opinione, nonostante ci sono altri dirigenti bravi come Moncada e Massara".