Adani: “Scuse? Sbaglio o volevano la testa di Pioli? Allegri invece …”

Daniele Adani, ex difensore in Serie A e oggi opinionista sportivo, ha parlato di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri alla Bobo TV su Twitch

Daniele 'Lele' Adani , ex difensore di tante squadre in Serie A e oggi opinionista sportivo, è intervenuto alla 'Bobo TV', in diretta su 'Twitch'. Ha fatto un confronto tra Stefano Pioli , allenatore del Milan e Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus . Base del paragone, le scuse invocate a gran voce dai tifosi del Diavolo dopo la sconfitta rimediata ( 1-5 ) nel derby contro l' Inter di qualche settimana fa.

"Sbaglio o volevano la testa di Pioli?! Io non ho mai sentito in due anni Allegri chiedere scusa, anzi. Allegri aveva le scuse, nel senso di alibi, e venivano anche accettate - ha commentato sul tema Adani che, come si ricorderà, nel recente passato ha avuto qualche diverbio con l'attuale allenatore della 'Vecchia Signora' -. Eppure la Juve è forte, visto che i due centrali, per esempio, sono stati convocati dal Brasile", ha chiosato l'ex interista.