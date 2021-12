Adani: “Julian Alvarez è il nome giusto per il Milan. Sul nome in difesa…”

L'ex giocatore Lele Adani, intervenuto alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Julian Alvarez, obiettivo di calciomercato del Milan

L'ex giocatore Lele Adani ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Adani si è soffermato su Julian Alvarez, obiettivo di calciomercato del Milan: "È evidente che né Ibra né Giroud saranno “per sempre”, e allora bisogna capire quale strada battere: Julian Alvarez sarebbe un ottimo rinforzo in chiave scudetto perché è eclettico, e nel Milan di Pioli, dove tutti cambiano posizione e non danno punti di riferimento agli avversari, si inserirebbe facilmente. Per un discorso di lungo termine invece punterei su un profilo alla Scamacca".

Sulla difesa: ""Per lottare fino in fondo in campionato servirà un difensore per sostituire Kjaer: mi porterei avanti, pianificando per il futuro, e cercherei un potenziale titolare da affiancare a Tomori nei prossimi anni. Un nome? Marcos Senesi del Feyenoord: mancino, centrale tecnico e di lettura".