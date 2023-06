Adana Demirspor, da un ex Milan a un altro: Kluivert per il dopo Montella

Secondo quanto riportato dalla stampa turca, l'Adama Demirspor cambia allenatore e da Montella si passa ad un altro ex Milan come Kluivert

Secondo quanto riportato dalla stampa turca, l'Adama Demirspor avrebbe scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione e da Vincenzo Montella passerebbe ad un altro ex Milan. Stiamo parlando, infatti, di Patrick Kluivert. L'olandese non ha esperienze da primo allenatore, se non sole 6 partita con la nazionale del Curaçao.