Accadde oggi: un anno fa la festa a San Siro per i 120 anni di Milan

15 dicembre 2019 – Un anno fa la festa a San Siro per i 120 anni di Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 15 dicembre di un anno fa, il Milan a San Siro festeggiava i propri 120 anni di storia, prima del match casalingo contro il Sassuolo. L’anniversario del club rossonero è ovviamente il 16 dicembre, ma in quell’occasione la gara contro i neroverdi tra le mura amiche fu il pretesto più facile e scontato per poter festeggiare – in anticipo – tutti insieme. Nonostante il risultato non fu troppo positivo – uno 0-0 che non soddisfò la squadra di Pioli – la festa e la parata di stelle sul red carpet furono da incorniciare. Tantissimi gli ex calciatori del Milan che furono presenti e partecipi all’evento.

